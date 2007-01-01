Обнинск
Авто и транспорт

На улицы Калуги высыпали 282 тонны песка и соли

Дмитрий Ивьев
12.02, 08:46
В ночь на 12 февраля дорожные службы Калуги работали в усиленном режиме из-за снегопада и перехода осадков в дождь. На улицы города вышли 80 единиц спецтехники: комбинированные машины, тракторы, погрузчики и 28 самосвалов, сообщили в администрации города.

Рабочие обработали проезжие части дорог первой и второй категорий, а также тротуары противогололёдными материалами. Всего за ночь израсходовали 334 тонны реагентов — 282 тонны песко-соляной смеси и 52 тонны химического реагента.

Дополнительно 97 дорожных рабочих в двух сменах занимаются уборкой остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров, а также вывозят мусор из урн.

