На улицы Калуги высыпали 282 тонны песка и соли
В ночь на 12 февраля дорожные службы Калуги работали в усиленном режиме из-за снегопада и перехода осадков в дождь. На улицы города вышли 80 единиц спецтехники: комбинированные машины, тракторы, погрузчики и 28 самосвалов, сообщили в администрации города.
Рабочие обработали проезжие части дорог первой и второй категорий, а также тротуары противогололёдными материалами. Всего за ночь израсходовали 334 тонны реагентов — 282 тонны песко-соляной смеси и 52 тонны химического реагента.
Дополнительно 97 дорожных рабочих в двух сменах занимаются уборкой остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров, а также вывозят мусор из урн.
