В Калуге ездит немытый троллейбус

Об этом в четверг, 12 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Вот такие новые красивые троллейбусы. Их мыть нельзя, они же новые. В данном случае №206. Едешь как в бункере. Постоянно, - рассказала о проблеме горожанка.

— Перед выходом на линию весь подвижной состав Управления Калужского троллейбуса проходит обязательную мойку. Этот троллейбус снимем с линии и направим на дополнительную мойку. На время работ выпустим на маршрут резервный транспорт, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.