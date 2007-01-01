Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге ездит немытый троллейбус
Авто и транспорт

В Калуге ездит немытый троллейбус

Евгения Родионова
12.02, 13:20
4 1916
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в четверг, 12 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Вот такие новые красивые троллейбусы. Их мыть нельзя, они же новые. В данном случае №206. Едешь как в бункере. Постоянно, - рассказала о проблеме горожанка.

— Перед выходом на линию весь подвижной состав Управления Калужского троллейбуса проходит обязательную мойку. Этот троллейбус снимем с линии и направим на дополнительную мойку. На время работ выпустим на маршрут резервный транспорт, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
19 оценили
16%
0%
26%
11%
5%
42%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdQSVJBdS9TMkkvK00vUWR0MlVRRHc9PSIsInZhbHVlIjoiTWR4bWtvTEdieXJkMHpuZTBTWmRXQ1pXakhFY0crK0NFYllEM1duV0N1clZEc1RvZnErT25zNUNMOU5pYUorSDFuZ0lrWUVCRGN3UWlQb24vdUg0ZG9nT2JOajlKQzdHYVlkSVlDVDFxUkhBYVpSdG5MMlJpRVRNN1Y0Sis0dEE4a2J0NC83aWZQL0owbmFqeWhJMXAraFVqSy83S1VMV3hRR3pXOXd3VVoreXFWOUdTdkdURXYwZHRmY1ZMOE8ycFkwMmZCOVE0N2RPM1VkTzB6REV1eUFrZmIzaW5mMW5CdGxIV3U5d2VWc3pmSXpNOVo2T1hkcjJUOS9xcEVoaGllcFZyZ1NmSit4Ris2VWZSdmUvV3RqSDBTVXF0T1pNc2pHM2tBRVpVakxueTJZS2hudG5Gd0ErRDBJM296MjhGdjhkWHNDTXBOZ3IrVTRJVGlaRW9iQUF6YVVaZDN0cUlNbFFRQjYwUWozdkVkd2dzbFh4cVQ4bXJuWGZUNFdOeXZNZVZadmwxLzVOdjF1LzZzeVV5ZHVrUm5IUnFXZGJyQm9TbnYxVVo2cnMwTUNLcVhlSFdRNm1sOUlqUkJGYSIsIm1hYyI6IjFiZTE4YTUxMmNlZjkwOWRkNDUwNzMxMjM5YTQ1YTdhMzZiMDZlMTU3YzE1ODI0OWY5YzViZTBkYmYyZDRkOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxyUWhySlBiU1gvdkxva20yOTNaZEE9PSIsInZhbHVlIjoiUWljaG15TG03UDg0MnhBanNwMFJPbmhhZ1lrc0V1WC8yZlM1Z3FkSWF4MUhPZnlHV3hYVnkramZzUVk1NHd1MDF0eXZMdDc0dzQzRjdkS245bjJjNVRsOWxtNjlRQXVjaVladVZrT0tKWW5GWTczZ2NleWxpRm1EK3hMVzgydVVSZlZpVW8wOU95N0tpV1lWWGIxcUxwSVJGMWdDNGVJdTFOSllKbHdMVExkR3ZRZFB2eFFETm1UaEhzekpGOUxKVEt0ZlRNd3lka1BRQ3lrV3I5RFJnL09CQU5VamhtZVdxTGNSZlNkZjRoM1A5ZjV3OXVxN092elExNzlFanZNUFhPYnloWHc5a1hoUUlMdURpdDhrL0RxWEgybGp6QWNGWE1aOGE4RWQxVGJDdlNzK0pjWEM4dDhDZ2Y2VTA2YitqNm84N0lkV0pmT29RQkVQK0Jud05IQ2cxT2k4L0N2UEVRdDZ4M29wZm1JdHQ2VHdqdzlzZGZEYXA5d1loK2g2WE5nT1oyaGY0cUszVzNKZDBkR2hmdWp5cmxXTDg0WmFUcWIxYkJUK0kxTUlDNlhpT1drbUJIenVxeWpZdVYxcHRMdTBkKzlBK2tjSnYxKy9jVDRFSjc0aFo0ZEhKSVE4L0ZnQzFpMDZMY1ZPb1piTThXdmEwK3hBRjRvMUVWc1VXNW5SLzBmQkVEM3dZbHBJRHdaRFNiNmlYcStSeW9hWnRyeEZwaWZvQ3VpN21hOW9SQWt0Uk9mTDJ1UnZ1L0h6TzNUcTdKZUVhN1JVbXpONjA2c0JRd2NYQXdhaUJQNW9pL2dmTUxWR2RVbTUwODdtYXZIL0lSdnQ2QUlLRVpwayIsIm1hYyI6ImM1NmQzZjllNjI5MzUzYTg1YzQyZWU0OTA2YWU3ZGQ0NTZmZGMyNDI5ODgwNGIzNDdlZGIwZGI1NWVhNzQwYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+