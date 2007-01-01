Кировчанку осудят за ДТП с пострадавшим подростком

В четверг, 12 февраля, Кировская межрайонная прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы.

По данным ведомства, её обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее причинение вреда человеку.

— В феврале 2025 году женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц Кирова она не уступила дорогу мотоциклу и столкнулась с ним. Пассажир мотоцикла - 17-летний подросток получил телесные повреждения, - пояснили в прокуратуре.

Теперь женщине грозит лишения свободы на срок до семи лет.