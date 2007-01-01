Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Кировчанку осудят за ДТП с пострадавшим подростком
Авто и транспорт

Кировчанку осудят за ДТП с пострадавшим подростком

Евгения Родионова
12.02, 12:51
0 27
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 12 февраля, Кировская межрайонная прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы.

По данным ведомства, её обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее причинение вреда человеку.

— В феврале 2025 году женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц Кирова она не уступила дорогу мотоциклу и столкнулась с ним. Пассажир мотоцикла - 17-летний подросток получил телесные повреждения, - пояснили в прокуратуре.

Теперь женщине грозит лишения свободы на срок до семи лет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjY3Tm9OWHQvUUkzek95RURseC9jMFE9PSIsInZhbHVlIjoiVnFzRVpWK05OZ2ZLSVNpNzdxVTJBdUN5VUNvNDRTV2lOeE83Ym1zTC9iMFFic3RJQlNhSHRsWGVlUTJqUWlyTFN2RGEzZXNvRjVZRHg0QnA2TGttUHduV0xZa1RZTWpNZDVBMEJVcUlkNytuTVdvS2g3c1F2VmtNeWpyU3kxcXo5RU94MWQrc0F3Z0lTRU1tSkszZ1owdDMvdGhYaUdjNUdSNFNKNVpQNFRXa3JRRzV1djA0d3dEVkZTazNLbmtKcFJKR1c0OGZWU2dXYzgwcUtOY2xiZG83UHRpVTZQQ3ZRMy9nUzdHUDN4ODVaeU1NeWJ4Rzhaa1dXRzBIb2k2NjVWeXlOSnZMeVM3V1B2TlpSM2QxRm1laGN4UVhKdlVERVNhUnRzeVd2a1dESVN4bE9td3ViTU1ZQW1UNVQ1bWYweWhkWWw4MnpLTmFqeFNNbjduejFVSjdXY29IckkxT2NwbS9jVnBXYUlkbVV2OCt3dDM0b0svYnRQMDFYZW1hUDN5aTNPeUM0RE4yc2FEYnVDOTd0amZoZnNZSHJkOEdkNW90SU5hK3kzVnJXMjFSRW8rTjRoRGFnY3VyRW8zciIsIm1hYyI6IjgxNmQyMDY4OWExYjM0MzdlOTFmNGJhNzE2Y2YzM2QxOTliOTJmY2IzNTg2YjE3YmFlM2QzYTI4MGJlN2I3MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpOY3RWWlpxVDR5aVBQZElrQVZ6S3c9PSIsInZhbHVlIjoiVExwWDBuRlF5b3BwYUFPLzRhK3ExaXZnejB6cTZSR0o1SVYyZHVUaEVSWTBXdWRKcWIwVDNTaVhXTkRKZlc0TkVlb010TzNxZkxXcXRhUGhIbEJqRjlEQzB3SVZyaHE2Skt5MGRGanVpL1dsVVhJUisyTEo5L1RUdm9iVlludXZEaEpIRjdjOWpVL1NEaEUwN3dOK1M3VXNBRkZEOC9McmgxWDJMN0ZQYnFvZC9QQ3Y0SjNEN0ZWakxlT2d1SGwrdUVBdVlwelpWU29QVjd3cDNLVTk1YVFyVHFpaG5YZGVJbTdHcXA3b0NJUy9MaStFZzFSZVFaOWFyRXJrejBkS2o1d3ZpZzRkbDBQT0t6M3ZjU2VmcTRXN3RieFlQV1pLeTdYcWFBcTcwMFZraEJQL1R1K0cxMk1LU0xDRGVVWGJWdHViMmNaanVwVG5mTGFMZWJtcnhhUFlXTUZna1YrR3c2YmEzWlNvSzFrWmhFUDV0d3NIcVpIU3pRYSt2MlNkeHdnMVRYQmRPWFF4c1JKd1BXcGtnYit2TUFGV20wd2ZwWDMvSlRaS1FtMVlnMDVCSTFTNjlZT2t5WjRjMDFRRWRsWmNVYVUrMkFFY0o3YllNcnZBYzBQM1NBQkdHYzRzRDFDb0xwQlM3TFVpc3B2N1J2YXNrVnVIck0xQitwSkMycm5YWXFTdHArWXUrRnBOZ05vQkQxVm9vUWx3eXFVeTNUQUhCK0hrMllhM29WbitiKzR5c3FPK0pJZWxFczliT2tGV3VIMWhUYkdoRWJKMllkNG54SlJKaUx6emxzRS81US9HK1BKSW44eEdhcEZyNi9UY0M0TDFmMFpGNDJUeCIsIm1hYyI6IjQyNTI4MTUzNThlMGE3Mjc2MWQ1YTRlMDJjZDRmMDViZGE4Nzc0MDM1M2IxNWVjYjhmMTIxNzgwMDQ5MWRiYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+