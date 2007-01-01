В Калуге ветерану СВО помогли получить льготную парковку
В четверг, 12 февраля, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки по обращению ветерана боевых действий, участника специальной военной операции.
По данным ведомства, ему отказали в праве бесплатно оставлять машину на платных городских парковках.
Мужчина обращался с заявлением о предоставлении региональной льготы, но получил отказ по формальным причинам.
Прокуратура внесла руководителю организации официальное предписание. Права ветерана восстановили.
Теперь он может бесплатно парковать свой автомобиль на муниципальных стоянках Калуги.
