В Калужской области арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду
В четверг, 12 февраля, прокуратура Тарусского района сообщила об утверждении обвинительного акту аи направлении в суд уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.
— В ноябре 2025 года мужчина передвигался на личном автомобиле. В селе Лопатино Тарусского района его остановили сотрудники Госавтоинспекции. У него установили состояние опьянения, - уточнили в прокуратуре.
Ранее его привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение.
На автомобиль наложили арест.
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также его лишат права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на срок до трёх лет.
