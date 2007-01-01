Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
12.02, 10:45
В четверг, 12 февраля, прокуратура Тарусского района сообщила об утверждении обвинительного акту аи направлении в суд уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

— В ноябре 2025 года мужчина передвигался на личном автомобиле. В селе Лопатино Тарусского района его остановили сотрудники Госавтоинспекции. У него установили состояние опьянения, - уточнили в прокуратуре.

Ранее его привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение.

На автомобиль наложили арест.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также его лишат права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на срок до трёх лет.

