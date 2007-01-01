В центре Калуги заработали новые светофоры

Днём в среду, 11 февраля, их включили на пересечениях сквера Мира с улицами Кирова и Гагарина.

Теперь, чтобы перейти там дорогу, пешеходам нужно нажать кнопку вызова и дождаться зелёного сигнала светофора.

При этом после включения красного сигнала для пешеходов сразу же вызвать зеленый не получится. Предусмотрены 30-40 секунд, когда разрешающий сигнал горит для автомобилистов.