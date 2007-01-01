Обнинск
В Калуге ночью вывозили снег с шести улиц

Дмитрий Ивьев
12.02, 07:59
Администрация города сообщила, где проходили работы в ночь на четверг, 12 февраля:

  • ул. Ленина, от д. 93 до ул. Дзержинского,
  • ул. Дзержинского, от ул. Ленина до ул. Николо-Козинской,
  • ул. Октябрьская, от ул. Королева до ул. Комарова,
  • ул. Московская, съезд от ул. Путейской до ул. Московской,
  • проезд от Грабцевского шоссе, д. 110 до ул. Молодежной,
  • ул. Беговая, от ул. Анненки до ул. Ипподромной.

