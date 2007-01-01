В Калуге ночью вывозили снег с шести улиц
Администрация города сообщила, где проходили работы в ночь на четверг, 12 февраля:
- ул. Ленина, от д. 93 до ул. Дзержинского,
- ул. Дзержинского, от ул. Ленина до ул. Николо-Козинской,
- ул. Октябрьская, от ул. Королева до ул. Комарова,
- ул. Московская, съезд от ул. Путейской до ул. Московской,
- проезд от Грабцевского шоссе, д. 110 до ул. Молодежной,
- ул. Беговая, от ул. Анненки до ул. Ипподромной.
