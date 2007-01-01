Обнинск
Авто и транспорт

Калуга утром встала в пробках

Дмитрий Ивьев
12.02, 08:26
Движение во многих частях города затруднено утром в четверг, 12 февраля.

Пробка собралась в Анненках в сторону центра города. Очевидцы сообщают о ДТП.

Также затруднен проезд по дороге от деревни Белой до микрорайона Силикатный.

В заторах стоят улицы Генерала Попова, Кирова, Московская, Ленина, Жукова, Советская, Телевизионная.

