В Калуге вновь ограничат движение в Турынино

В четверг, 12 февраля, продолжатся работы по обрезке деревьев и кустов в охранной зоне сетей наружного освещения, сообщили в управлении городского хозяйства.

С 9:00 до 16:00 будет ограничено движение на участке между Тарусским проездом и улицей Калужка.

Водителей просят быть внимательными.

Ранее коммунальщики сообщали, что обрезка на Советской пройдет с 9 по 11 февраля..