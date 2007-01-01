Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге вновь ограничат движение в Турынино

Дмитрий Ивьев
11.02, 14:30
В четверг, 12 февраля, продолжатся работы по обрезке деревьев и кустов в охранной зоне сетей наружного освещения, сообщили в управлении городского хозяйства.

С 9:00 до 16:00 будет ограничено движение на участке между Тарусским проездом и улицей Калужка.

Водителей просят быть внимательными.

Ранее коммунальщики сообщали, что обрезка на Советской пройдет с 9 по 11 февраля..

