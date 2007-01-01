Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
Авто и транспорт

В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Дмитрий Ивьев
11.02, 09:42
0 296
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет у сквера Ленина.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Транспорт не сможет проехать с 22:00 12 февраля до 20:00 14 февраля на участке от Театральной, 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать 13 и 14 февраля с 9:00 до 18:00.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNpMENHQ1M3eEE4WmJiQ0M4VzJ3MlE9PSIsInZhbHVlIjoiWHA0amF5STRuVFVlN1hCTlZQM0s0VXpmUXM3elc2L0xSWEVqUEVFYytXWG9uelRjaXc0M0F0ekN2YnNRR2xQQlhSVVlVSGRiRGUzRk5CZjU2NnVRYThDK0o3MUFOVy9ybVBwd0d6QUVNRi8zRyt2WjJyQ3RiVlhYeWIwL05tYWc5MGpDOUYwTjRkYnd0MjgzNVM4SDVwL2kyM3ljbEw0SjluNms4N2NReUVVeWF2U1RqWC9JdGhpSGkrNEhXUTZ4MXgrU01xQmV0cHZyMGZvNG1hL2RYUUVaQ29ZY3hZdWhoOW1iWDRXbWJBS2N5dUNHOEZIOG9yMXd6Vm1uTjgwTFlUY29ObTdsZllxMkNSUTR1VFRBcHErbFJzb2w4aHpyNzRaQit2dUUyL1k0Vzg0R0orcVpkelltck9XK3QxMzA3d3BVK096VXViM2kvU2lEM0JWUTU2c1pENVNTSnNmOTZpc2RzVEw3a1c5SGI1bzhSMDcySGlIdnQ5Z081ajlSTjJxeUdnTERRQTlsNndaM3JEbHVIRmRqQ1N0Y1liZS9FUEZ1V0ptZmplcWk3ZXFmNzZYUHA4bi9IN29aNVpaNSIsIm1hYyI6ImNiYmY3MzczYTA2YzU2NWFkM2YwZGEzZTI1NDM0NDFmYTlhZDEwM2ZhNzlmYzQ0NThjZWE5ZjE4MGNiMDgxZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJCVXBPSTFab1dWa0dCMnZ4dDgwRkE9PSIsInZhbHVlIjoiQTFEaTBpUGg3YVdnaHdjVWdQNGxDclhndkJFKzFuYWZJWEx6NTZJS2pSaTc4aU53UitpT3VwdkRhUS96elBSQ0gycHdPbEp2bDZhdDVaZ0d0bUdoMXZjbisvOU1EZVB0d2pJSXFNMTU2UzFVcFQ5OWRhUW5XTDIwRWw3WVlXN3dTeTM4dVNhZy8wejY4U2M3dmZCV0ZJRWFrRzJqeW9ZWG9Sc2FlUFpQSWc2T0EvOTdPTFdrcWJ2UjhMUklERzRyVHBUeXdmcFZJUXJTc3BkbnNydUpvKytVSWdIRmlQYUN5M1JMc1Y5a1JhUE4xMXM3ZTR6Ris3VnMvcWZ3S0NWRGVjSWtXNDFDdlp5WHNYNy9PcXpjcXh2TWFTNUVTcmwyVXdoZmN2WVZuOXhKTG52b2NLSzNtZzMvdGVtQUNhSlFUelZpZG12SmNhZk1RazhqZy9ISngzRTRubUNLK0pDL016VGhZbGtaYUZjVDdFblkyMzRlYXFYaXp1LzloWHNpaFBwTjhGeUNvNU5sUnBNVlN1R09HenlGMHVnWDZoaVVBZmJxdEV6ZzU0Z09wWUoydkQxNkpMWjhVaGNOLy92VURUL3VoMmRpV3plQVREQkxqK3Bnd2IzTkdHN1c5ckpYbmRCc010Y1BMNW1jZFJ3ZWVtVHZ2QytmSzVnUnpWaVcyRlIxaGVCd0ZvQmp0ekZNWGNlWWVRdG16bXM3VVNWMnZVU29yUSt0a00wVHU5d1hPM3RmQXlVeEwvNEZHaFVCa1ZIcU5Dc2pqSFVkMFN2b1FTQW1MZTZicGJvMDMzbDVCQmkybW14bXJvbklDcXdEa1RtaVZya3RBOXRyQWF0RCIsIm1hYyI6IjA4MGQyZmMzYzI5OTFkZjA5MTI0ZjdlMDQxYmM4NDJlMTVkZjI5MWM4ZDQ5MDAyZjg5ZTg0ZTc0ZTljNjRhY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+