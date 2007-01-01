В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет у сквера Ленина.
Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Транспорт не сможет проехать с 22:00 12 февраля до 20:00 14 февраля на участке от Театральной, 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.
Ярмарка будет работать 13 и 14 февраля с 9:00 до 18:00.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь