В Калуге чиновники оправдали водителя, не пустившего пенсионерку в автобус.
Во вторник, 10 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, 10 февраля в 14:12 на остановке площадь Старый Торг водитель автобуса на маршруте №2 отказался посадить пожилую женщину, которая бежала на остановку.
— Она бежала на остановку, он закрыл двери и уехал. Ему подали просьбу, чтобы он открыл подождал. Он видел, что женщина бежит, но подождать её он отказался и уехал.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Водитель, начавший маневр отъезда от остановочного пункта (закрыл двери, включил поворотник), должен его закончить и не имеет права остановиться заново, чтобы посадить пассажира.
