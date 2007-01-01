Во вторник, 10 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, 10 февраля в 14:12 на остановке площадь Старый Торг водитель автобуса на маршруте №2 отказался посадить пожилую женщину, которая бежала на остановку.

— Она бежала на остановку, он закрыл двери и уехал. Ему подали просьбу, чтобы он открыл подождал. Он видел, что женщина бежит, но подождать её он отказался и уехал.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Водитель, начавший маневр отъезда от остановочного пункта (закрыл двери, включил поворотник), должен его закончить и не имеет права остановиться заново, чтобы посадить пассажира.