Пассажиры замерзают в электричках из Обнинска до Калуги

Об этом во вторник, 10 февраля, написала жительница Обнинска в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Вот в таком состоянии электропоезд на 9:49 из Обнинска до Калуги. Первые два вагона не отапливаются. Вчера на 16:45 возвращалась в грязном вагоне из Калуги в Обнинск, - написала горожанка.

В Министерстве транспорта Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Электрички в ведении центральной пригородной пассажирской компании. Мы направили фотографии и ваше сообщение коллегам для принятия мер.