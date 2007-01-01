Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге усилят контроль за пассажирскими перевозками

Дмитрий Ивьев
10.02, 09:46
1 289
С 11 по 13 февраля полиция проведёт в Калуге серию проверок пассажирского транспорта. Инспекторы будут останавливать автобусы, чтобы убедиться, что водители соблюдают правила, а машины находятся в исправном состоянии.

Повод для усиленного внимания — тревожная статистика: за прошлый год в городе в ДТП с участием автобусов и других пассажирских транспортных средств погибли 6 человек, ещё 30 получили травмы.

В ходе мероприятия сотрудники ГАИ будут проверять документы водителей, техническое состояние машин и выявлять нелегальных перевозчиков.

