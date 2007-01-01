Обнинск
В Калуге на маршруты вышли 20 новых троллейбусов

Дмитрий Ивьев
10.02, 12:07
1 755
Всего в город уже поставлены 22 «Авангарда». Два из них готовятся к эксплуатации, сообщили в городской администрации.

На маршрутах № 2 и № 17 с 9 февраля работают по два новых троллейбуса.

Как сообщил руководитель «Управления калужского троллейбуса» Вадим Витьков, всего город должен получить 53 новых троллейбуса. Оставшиеся машины поступят в Калугу до конца марта.

