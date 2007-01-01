Калужские чиновники пояснили, как работает общественный транспорт до Веснушек

В понедельник, 9 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о работе транспорта в микрорайоне Веснушки.

По её словам, промежутка между транспортом нет.

— Когда наладят транспорт до микрорайона Веснушки?Сколько можно писать? Обращаемся неоднократно. Промежутка между транспортом нет. Все идут вместе №18, 25, 4, 72. Потом 30 минут нет никого. Кто этим занимается? Порядок будет какой или как? Убедительная просьба разобраться, ведь на улице не май месяц, - написала горожанка.

— У каждого маршрута своё расписание. Интервал между автобусами: 4-й маршрут - 13 минут, 25-й маршрут - 35 минут, 72-й маршрут - от 30 минут. Троллейбусы 18-го маршрута ходят каждые 12 минут. К сожалению, расписание может меняться из-за поломок транспорта или дорожных условий, которые невозможно предсказать, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.