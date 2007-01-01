Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге ограничили движение на улице Советской

Дмитрий Ивьев
10.02, 09:02
0 83
Во вторник, 10 февраля, начались работы по обрезке кустов и деревьев в охранной зоне сетей наружного освещения, сообщили в управлении городского хозяйства.

10, 11 и 12 февраля в период с 9:00 до 16:00 на участке между улицами Родниковой и Калужка будет ограничено движение.

Водителей просят быть внимательными и призывают следить за временными дорожными знаками.

