В Калуге ограничили движение на улице Советской

Во вторник, 10 февраля, начались работы по обрезке кустов и деревьев в охранной зоне сетей наружного освещения, сообщили в управлении городского хозяйства.

10, 11 и 12 февраля в период с 9:00 до 16:00 на участке между улицами Родниковой и Калужка будет ограничено движение.

Водителей просят быть внимательными и призывают следить за временными дорожными знаками.