В Калужской области в 2026 году отремонтируют два моста и путепровод

В регионе пройдёт ремонт трёх важных транспортных объектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве.

Первый — мост через реку Неручь в Барятинском районе возле деревни Асмолово. Его длина составляет около 49 метров. Работы стартуют в 2026 году и завершатся в 2027-м. Чтобы не перекрывать движение, строители сначала оборудуют временную объездную дорогу с небольшим мостом. Основной мост полностью обновят: заменят проезжую часть, укрепят опоры и фундамент, обустроят подъезды и уложат новое асфальтовое покрытие.

Второй объект — мост через реку Ракитня в Кировском районе недалеко от одноимённой деревни. Его длина — чуть более 32 метров. Ремонт планируют завершить уже в 2026 году. Как и в первом случае, на время работ организуют временную объездную дорогу.

Третий — путепровод через железнодорожные пути в Козельском районе на дороге Козельск — Ульяново — Дудоровский — Хвастовичи (длина сооружения - около 47 метров). Здесь отремонтируют опоры, заменят деформационные швы и ограждения, а также обновят дорожное покрытие.

За последние четыре года в Калужской области уже привели в порядок восемь мостов общей протяжённостью около 700 погонных метров.