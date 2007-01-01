Аэропорт «Калуга» открыли для полётов
В ночь на вторник, 10 февраля, ограничения вводила Росавиация.
Это было связано с ракетной и беспилотной опасностями, которые объявлялись властями в нашем регионе.
В 3:24 Росавиация сообщила, что ограничения в калужском аэропорту сняты. Самолётам вновь можно садиться и взлетать в Грабцево.
Изменений расписания эти меры не вызвали.
