Авто и транспорт

Аэропорт «Калуга» открыли для полётов

Дмитрий Ивьев
10.02, 07:15
0 201
В ночь на вторник, 10 февраля, ограничения вводила Росавиация.

Это было связано с ракетной и беспилотной опасностями, которые объявлялись властями в нашем регионе.

В 3:24 Росавиация сообщила, что ограничения в калужском аэропорту сняты. Самолётам вновь можно садиться и взлетать в Грабцево.

Изменений расписания эти меры не вызвали.

