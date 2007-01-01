На семи улицах Калуги вывозили снег
Работы прошли в ночь на вторник, 10 февраля.
Управление городского хозяйства сообщило, где проходили работы:
- ул. Зерновая - от ул. Радищева до ул. Мельничной,
- пер. Гостинорядский до ул. Карпова,
- ул. Набережная,
- ул. Чижевского - между ул. Ленина и ул. Московской,
- ул. Тульская - участок от ул. Степана Разина до ул. Киевка,
- ул. Путейская,
- ул. Гагарина.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь