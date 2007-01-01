Обнинск
-17...-16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт На семи улицах Калуги вывозили снег
Авто и транспорт

На семи улицах Калуги вывозили снег

Дмитрий Ивьев
10.02, 07:20
0 287
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы прошли в ночь на вторник, 10 февраля.

Управление городского хозяйства сообщило, где проходили работы:

  • ул. Зерновая - от ул. Радищева до ул. Мельничной,
  • пер. Гостинорядский до ул. Карпова,
  • ул. Набережная,
  • ул. Чижевского - между ул. Ленина и ул. Московской, 
  • ул. Тульская - участок от ул. Степана Разина до ул. Киевка,
  • ул. Путейская,
  • ул. Гагарина.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik8vWGlOTE02dzNNVkQrSFlBNzFac1E9PSIsInZhbHVlIjoibnA3M25DT2YvWmFJaGg2dVlXaWxqWGdzYU54TUIwd0l4ekh6bzc1MCt5OU9VSGswTUZBWi9xenBpc3BoNmtjYVgzeFp2dDZkYWU0cTZ1SXpHKzVKRG1IQjBmRG5yYk5sWFlLS3ZhRGFzQ0V6U3E0R0NjRlpzRWhuNTZ3TlJsQ2NYTzZnazhVamswRFBBZHVsdStyOS83cnNndGRUT2MrZXNhNWdkZ1U3QTYxMjB6MlNnellud3BwMEcvc3RQQm02Mk93OWtWUVBxbnB0QUdkamNORXBqWkMzcUtKZkl3UWllQngyMmlZdHZoNzV1VzR5Rk1VNHVLb25aeWhTSHFUUHBReXgxRXd0OCtXVStsbTlNSjkvcEVlcHdXWmU3d1E0ckJMQ3EzM2xqUzNFdXZEN0pac052TTRpTkJuNVVyN043V0VSSVVPRVlDQ28ySlBHdWd2d1lWSzZma08vamptWDlvRFhXQk8zOER1dkE0cS9Lb29xTHZ6WkNPTUtwNnQ0UjR5WUc1NUNiTVBhbjBnRUY2dG5mYTRYWTVSNkpnNEJqSTdMMllBai9lY290SVd3ZzJQS1F1WnZZS2JHQVpYdyIsIm1hYyI6ImQ0NGYxMTFiOTY4NzBkZWI1MWJjMTc1MTQwNWMzYzE4ZGM3YTQ2NTcwZDAzMDE0YjdlNWNkNWE2YWUwZTQ1N2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRJeGM5Ti9WbWhHbXZocFhSMEJZWHc9PSIsInZhbHVlIjoiS3QyalhPdW8xa1JyRFZoYkV5cFRlVEJ6WmlldkU1T2VEbkdMLy9OY2Q4RUtMNmg2NVRsSnovSVM3b0EvdEdFUkZmZzRYdUxxTXNFY20xOUl5REthUXZwVkJpTE1kZ1plNC9HdzdQR1FNTE8xUi9BeHV5cTR2OUdTTzl0TXpIMVdTWkRDZzR6RjR2aG9jbWhraUd2cmgwYUZiZGh4czdQVUFEVTR6VWNLVkRHN1ZiYzVZUjNNQ1pGdFR2ZHhCM3o2ZExoQmxSdlFySXNqdmVJODNvQnhOU0VjWUxmdEZ5eFVXTTJxaFhrY0JCWTAyMVJnNmhMdGNVQ3ZJOWF4a1g4VEdpSHRoTDExdEhzR0wwbWxtWCtoN1JYREI4c2liaUF2bXByVm9jWXpZMVlQeXZvU1JRSjNFeW05bXV0eW05M2FGWDQxN21wU21Nc0pib1Jrcm1GK1JaeUg4MXhNVmpiSzJ1TzZlZ1R2dDlVZXd1bmlLQXJGN1VwNmtyQ09GbUJwV3VDQWM5blR6UVBac3AwT3FuSGxkNFJMVU5ZbzNKNDB4TDNGemtVbVdPWm1seW5HUXBOcGFTRk95WlFWR1dKTnZ4YVBHL2Q5ZWJpdFFmb3FiKzYzeGFCSWs1MHRrclJvRlhWd0ltSUNqSzIzWTNTYytIZ3dWdllGQ093ZURZbnkrUXlTcWp0aEI2NUl1TjZMSmhiVk5HRW1TTkExZ1VVcWNBK1E2L3p1ZjZ3T3ZXeitxNlphSGk0ak94Yml4eUFYSDlhTDRURWJYUTdObUdVZzRaeG9XOHFFUVBwS1NLMmovdUozZXJzQ3dXNVorOHlNU0RXb2gweXNtdUhDamxSUSIsIm1hYyI6IjZiMjNhNzM5NzdhZjI1NWM5NDdhNDI4NWZkMDY3MTRkMDIxZWJlMzFmZTY2YmVhOWFmNzRkM2YxYjBlNmMxNzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+