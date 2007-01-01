Калужане опоздали на работу из-за укороченного рейса троллейбуса

Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, с троллейбусами №6 творится безобразие.

— Сегодня утром люди зашли в троллейбус №6 на остановке Азарово, оплатили проезд, проехали до лицея №13. Водитель высадил всех, ссылаясь на то, что дальше не едет. Хотя на остановке в Азарово никаких объявлений не было. Люди опоздали на работу, пока ждали другой транспорт и пришлось оплачивать ещё проезд, - рассказала горожанка.

— Троллейбус был отправлен укороченным рейсом диспетчером через завод из-за опоздания на 15 минут и чтобы избежать движения двух троллейбусов вместе, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

