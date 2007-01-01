В центре Калуги новые светофоры заработают 11 февраля
Управление городского хозяйства предупредило водителей и пешеходов об изменениях, которые ждут их со среды, 11 февраля.
На пересечениях сквера Мира с улицами Кирова и Гагарина заработают светофоры с кнопками вызова.
Чтобы пересечь проезжую часть, пешеходам нужно будет нажать кнопку и дождаться зеленого сигнала светофора.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь