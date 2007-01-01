Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В центре Калуги новые светофоры заработают 11 февраля
Новость дня Авто и транспорт

В центре Калуги новые светофоры заработают 11 февраля

Дмитрий Ивьев
09.02, 16:43
0 546
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Управление городского хозяйства предупредило водителей и пешеходов об изменениях, которые ждут их со среды, 11 февраля.

На пересечениях сквера Мира с улицами Кирова и Гагарина заработают светофоры с кнопками вызова.

Чтобы пересечь проезжую часть, пешеходам нужно будет нажать кнопку и дождаться зеленого сигнала светофора.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто
Лента настроения
5 оценили
40%
0%
0%
40%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1tMUcvYzdZaCt4dlo4b1VicG1teUE9PSIsInZhbHVlIjoiNTBwQThjQ1Z5czIxWHl2ZGFORUZrOXhjRXVBV2VucDZQaDhvakFacS9yTlRQUE16ZmdGUG1sWFlyQ1BLeUJYMDNrOWRaTFlDRUVDMmhoL2pXRDEyNG9zblhxbysxV0tFV0doM1MvMkRodlc1UkdkUVppT3VaTUV4dmFIQXdWOXR4TlJXQTM2WWJob2xiTmx0cFQ5MTg5Ym1qRHJqNGZDYkVIVCtnUEZXa1dUVmhFODdrb0UxZTljSGVJa3lRdmhXb2xsb1JCVFVVdWg0RGl6K2dUT0ltazNPZnpCRTMyM0F6NXAzYmx6a05nVzVyOXZXemJyUkJxWVVNU0xIZm0ySVMxYlpnY1MxcnZIb2pZOC8yandKU0pNcXZ5alJZWm1TbHlNSS9kTXdDR29xTExnY2pvUjY5M1BuS2s2ZmtTcGl5dUFxZ200b1VibXNXOGVTUnBKQlpJcXdFeWQ3dnZHYjBIWkVmSUtHS0NxTkE2Mm5CSjRoMVNrQTB0SGluWGVZQlBKMU8vclBkNURKbTZRV0xJWXZaYTZJbVNLaUhSSjdBSFZYdWZ1dmpJS0xoNG11cFZRRTUzdzcxQldCUWZPQSIsIm1hYyI6ImFmMmI0YzliYjZiMDVmYjU5ODJmMWYwMDFiZjJlZGJiYmVhOWRmOWQwMjlhMjc5MWZiZWM5Y2Q2N2U4OWFlNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhIYnd5cDluUExCUExVcExGMXVDZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiUE8vNWJKS3lUN3Y1YzlMdlJBL1VOVTNzSGtocXVaamRUdHV2ek9aWUphcll2UWphNjVudHU3Nm93VTVZVUpFQnFxZ3pid2NRZjQxTW1oL0MrR1lxRGVsaHRIajNJNW9iM2FIWGhvTWR1WVM0UU1QTTc0Y1FJTzdjZzVFLzJtMjlCTEJZZW1WRFFlblNudmNtd2FPdi9iU1pjb2NWc3BOQlR5dkdaVlFmYVF2NkJnWlBCbXpQVUtOeUR6VUFyL3BWSm9LU2lKa3o2VE9mSWNoYU1ia3FET2J5a3FUdWtlWnpZNHVTeW8yZ3docG1obHB1QkplZTQvVXZJeVhNYkx3RVk1VDFSSjg3TEJvTmp3SDBvVXNmZEI4NWlUM2h3eWNTaDVvVUN0NXBpUHhjdjFLUjFSeENJbHFEd0tzeER0a2JiY3h2cEh0bkplYmJ6eWQrc1F1d1cvOU5RTGtPa2dUdjN6UGNlU01GaVNmWVZMUzRRUDQwd0RwYjF3WUxWM1BFaHdmWjBrMkMzcG5sM21zV2Y0Vy81bENpV3RxMWgxUUQ3cU4wSEhRdUlHMCs1cjNxeXcxZW5yby9qY2dIQU1OZmg2czh2bnFSWVFzM1hjM0RxMjN2ZlNpVXpIeVBxb2NLMlE2d2lHaGdhVDkzcG4wZ21sVWJnOVVMU3dSM2hGajk2b3ROREVMWkFaRkdKTVQ2bm4zVmNOUCtFU2pXVGVMbHhWYWFzS0JaM1U0WDZQLzB3UUFIRGhDaDN6MW02QlI5TnZvaTQ3Z2NHUUlHNUgvUXp5RzNMS01UREYxaWNJUk0vUm5TeEhqMGdXdUJPMVlNby9JYVlkWjUxK25VVXRHSSIsIm1hYyI6ImUzNTY0NmJlYjFlZmJmNTdkMGMzNTAzYzk5NmVkYzI1YmU4ZmE4YzU1ZmNkOTdiY2U3ODk1MmE1MzNjNDMyMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+