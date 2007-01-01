Собянин подтвердил Путину намерение продлить метро Москвы до Калуги к 2030 году
В понедельник, 9 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
Одной из тем обсуждения было развитие наземного метро столицы.
Собянин вновь подтвердил, что новые поезда до Калуги планируется запустить к 2030 году.
Напомним, в прошлом месяце в Калугу приезжал поезд «Иволга» Московского центрального диаметра.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь