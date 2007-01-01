Обнинск
Собянин подтвердил Путину намерение продлить метро Москвы до Калуги к 2030 году
Новость дня Авто и транспорт

Собянин подтвердил Путину намерение продлить метро Москвы до Калуги к 2030 году

Дмитрий Ивьев
09.02, 15:26
1 1141
В понедельник, 9 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

Одной из тем обсуждения было развитие наземного метро столицы.

Собянин вновь подтвердил, что новые поезда до Калуги планируется запустить к 2030 году.

Напомним, в прошлом месяце в Калугу приезжал поезд «Иволга» Московского центрального диаметра.

