Главная Новости Авто и транспорт Дополнительные поезда между Калугой и Москвой запустят до 2030 года
Новость дня Авто и транспорт

Дополнительные поезда между Калугой и Москвой запустят до 2030 года

Дмитрий Ивьев
09.02, 14:27
0 427
Читайте KP40.RU:
В понедельник, 9 февраля, об этом сообщили в мэрии Москвы.

Одновременно с нашим городом новые поезда поедут между Москвой и Владимиром, Тулой, Смоленском, Иваново и Ярославлем.

В мэрии столицы подчеркнули, что российская машиностроительная отрасль будет обеспечена заказом на производство 100 современных поездов в период до 2035 года.

Пассажирам обещают принцип тактового расписания, за счет которого увеличится количество мест и станет удобнее планировать поездки.

Напомним, в январе состоялся тестовый запуск поезда «Иволга» Московского центрального диаметра между Москвой и Калугой.

железная дорога
