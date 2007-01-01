Дополнительные поезда между Калугой и Москвой запустят до 2030 года

В понедельник, 9 февраля, об этом сообщили в мэрии Москвы.

Одновременно с нашим городом новые поезда поедут между Москвой и Владимиром, Тулой, Смоленском, Иваново и Ярославлем.

В мэрии столицы подчеркнули, что российская машиностроительная отрасль будет обеспечена заказом на производство 100 современных поездов в период до 2035 года.

Пассажирам обещают принцип тактового расписания, за счет которого увеличится количество мест и станет удобнее планировать поездки.

Напомним, в январе состоялся тестовый запуск поезда «Иволга» Московского центрального диаметра между Москвой и Калугой.