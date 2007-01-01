Росавиация сняла ограничения с аэропорта «Калуга»
Ведомство сообщило об этом в 11:16 в понедельник, 9 февраля.
Теперь в Грабцево вновь могут взлетать и садиться самолёты.
Ограничения на полёты действовали с ночи из-за угрозы атаки беспилотников.
Как рассказал губернатор Владислав Шапша, на окраине Калуги сбили два БПЛА. Ещё один летательный аппарат уничтожен в Обнинске.
