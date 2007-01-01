Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Росавиация сняла ограничения с аэропорта «Калуга»
Авто и транспорт

Росавиация сняла ограничения с аэропорта «Калуга»

Дмитрий Ивьев
09.02, 11:16
0 285
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ведомство сообщило об этом в 11:16 в понедельник, 9 февраля.

Теперь в Грабцево вновь могут взлетать и садиться самолёты.

Ограничения на полёты действовали с ночи из-за угрозы атаки беспилотников.

Как рассказал губернатор Владислав Шапша, на окраине Калуги сбили два БПЛА. Ещё один летательный аппарат уничтожен в Обнинске.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJkVkgzUG5naENZZmErZXp4TEpJYXc9PSIsInZhbHVlIjoiaWMvUlZGdGdCN1UrT0t5Ly8rd2xZMXpzbkM4NlY2Tmd4TE51NWFyQytySHIzcHo3NFlBT3RGVm9XQUJzYXYwdjl4T3ZpK2E0bWhGSWp3bVIzZUVnUUh2VHNJajA0aWhnVDgzNzUwR3p0alUyMHR3WDlRVTEvbUVkSVJuZGRjOUdyNXZLSEVUejdzV1NQWlAxVzFxM3Y5cjdya21KaFZyd0dmcHNSbEQ5R0RGTDRrcnJiY0Rma1dDdFA2RWhoOXh5Y1dFZG1IdnpubjM4Y3hJVm1xT0UySjNnaTlLVjRTejl3aGtldTV3WWFUMHIreHhnMFpNNmZxM1Y1WTMvaFpNVjNrTzBLVGxaQ1V3TXBQRUJ5ODhsZ2dQSHM5K1lXam1ZNTVQbmVKZGZUampRUmg0OTFEcGRROEhob3dXQ1ljY1RjU1F0NGc4VDhzR2ZPUDFsOCs5azQ0ZUpLd1dVclo0ei94TkVVdmlKUzQzNENMMG40RE0vcVNISTNZdHUyWlQzbWlGa1JSU243UW45Ky95NHlodFpxNzE2QU12Ri9pdHoxZTYrUEpYV0hvckFNSUs2QVdrUlcwQVZ6QjdvNEZrRSIsIm1hYyI6IjllNzE5MDk0NjgwYWRhYzNkYjFiOGRiZjhkMzFjMzg5NjJhMDYxZDQ1MWFhZjU1Y2VjMWU0OGM4YWJlMjlmODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdCUEtQb3VCbzBSRG03c09mVUcySnc9PSIsInZhbHVlIjoiOFdqNzM5TlF5Zlh1YjZUalIwbTRmQkc5RWFRdEFxNVFhQ1loV1lwYUt6QjhLeXZrNFhHV3IyMFVGanNhOVR5VDhZMmxLQU1JQ0VSZUpaUWFIUU4yY1FEbEREcU9FKzdwTDdLRFBwUEZNeE9US05TaG9ia0QyRWhmRE5jeEp2Q29kanoxS3NETXV2VjQ2cHo0SkVoK1hUelRoRGVjeXFHcTBqVFd0bERxUTkxaUtYY2t0MHA4TnlhK095aENFSC9US3diaHl4VGZ6MVJPYmVnUFFNeWNTWHg2Y0gxZVBiaDk1L3ZLN012VDJCbGhIY0cvSkdSdEZTdW02Sk4yelRpVkNWSW1ra1BHdFNJS0hCbWtXMUw1czkwdDhyUWR5U2RPd09takxhMUt1QUJ3WDRxNkhad25DL0VPZ0NDSStLU3VFN0E5NUpRYVluUWRGc21XK3o2dkdDVGtDOXRRR1l1MlZ2VEo1QkxCczZWekVGdllteTlYVTk4M2I3c245czZWZXV1cTRSV0hJb1VIalBzTFdNWXM5VndiTUVINHdQQ1VwNmc4a09OSjk4T0Z3YzBXbDIxWllmK2poMVRuSm1FOFZVRHhrTHpVMFlSRVpKbEtISTV0TDB6QkJQZGdLUWFMMG05djVBQkE0VVpMV01ncnlmcXFxUkR6cno0OHFPQmMrdnEvZG5lUS9JcVROcjAzWkpTdkVlNHRlUG9oeHphUXpRSTdnY1ZUR05VRXFvS2hRYW1RdGVqZFFLNlNFVGV1M3E1TGVkdzduQXNKYVlyNElBZm0zaHVpM1ltSWU1R2xmcUFMNE9KZ3FvTUR0RktvcWgvbGg4blZWZVZMMW5tUCIsIm1hYyI6IjA5M2Y1ZGZkMzYzNGM2NGM4YTRjOTFmYjE5MTNlNDUxMDYzZGNmOTI0M2RkNDU3NThlOWIwYzgwNjljNmJlNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+