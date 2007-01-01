В Калужской области отремонтировали более 200 километров дорог

Качество дорог — один из ключевых факторов развития региона и комфорта жителей, отметила 9 февраля заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева. По её словам, автомобильная инфраструктура напрямую влияет и на экономический рост области.

В прошлом году на дорожные работы было направлено почти 9,7 миллиарда рублей из регионального Дорожного фонда. Из этой суммы 3,2 миллиарда составили средства национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Деньги пошли не только на ремонт и строительство дорог, но и на повышение безопасности: установку ограждений, современных пешеходных переходов, обновление разметки и дорожных знаков.

В итоге за год привели в порядок 206 километров дорог и 252 погонных метра мостов и путепроводов.