Калуга встала в пятничных пробках
Вечером 6 февраля движение на дорогах затруднено во многих частях города.
Пробки наблюдаются на Грабцевском шоссе, улицах Кутузова, Кирова, Гагарина, Ленина, Московской, Жукова, Баррикад, Карла Либкнехта, Путейской, Глаголева, Киевском проезде, площади Старый Торг.
Ожидается, что свободнее на дорогах станет после 19:00.
