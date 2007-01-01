Обнинск
Власти Калуги просят убрать машины с 12 улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
06.02, 15:56
Управление городского хозяйства сообщило, где пройдут работы в ночь на субботу, 7 февраля:

  • ул. Труда — продолжение работ,
  • ул. Набережная,
  • ул. Вишневского,
  • ул. Никитина, до ул. Болдина — продолжение работ,
  • ул. Болдина,
  • ул. Огарева, от ул. Московская до ул. Воронина,
  • ул. Пухова, от ул. Телевизионная — продолжение работ,
  • ул. Высокая,
  • ул. Кубяка — продолжение работ,
  • ул. Чижевского, от д. 17 до ул. Московская,
  • ул. Пролетарская, от ул. М. Горького,
  • ул. Суворова до ул. Рылеева.

Калужских автомобилистов просят не парковаться на указанных участках.

