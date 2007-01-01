Власти Калуги просят убрать машины с 12 улиц для вывоза снега
Управление городского хозяйства сообщило, где пройдут работы в ночь на субботу, 7 февраля:
- ул. Труда — продолжение работ,
- ул. Набережная,
- ул. Вишневского,
- ул. Никитина, до ул. Болдина — продолжение работ,
- ул. Болдина,
- ул. Огарева, от ул. Московская до ул. Воронина,
- ул. Пухова, от ул. Телевизионная — продолжение работ,
- ул. Высокая,
- ул. Кубяка — продолжение работ,
- ул. Чижевского, от д. 17 до ул. Московская,
- ул. Пролетарская, от ул. М. Горького,
- ул. Суворова до ул. Рылеева.
Калужских автомобилистов просят не парковаться на указанных участках.
