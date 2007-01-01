Обнинск
На дороге Калуга – Детчино восстановили поврежденную газовую трубу
На дороге Калуга – Детчино восстановили поврежденную газовую трубу

Дмитрий Ивьев
06.02, 15:31
Днём в пятницу, 6 февраля, об этом сообщил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

- Аварийная ситуация на газопроводе в Афанасово устранена, - прокомментировал чиновник. - Хотел бы поблагодарить всех сотрудников «Малоярославецмежрайгаз» за оперативность!

Ранее сообщалось, что подрядчик, который занимается капитальным ремонтом моста, повредил трубу, по которой газ подается к домам местных жителей.

