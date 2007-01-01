На дороге Калуга – Детчино восстановили поврежденную газовую трубу
Днём в пятницу, 6 февраля, об этом сообщил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.
- Аварийная ситуация на газопроводе в Афанасово устранена, - прокомментировал чиновник. - Хотел бы поблагодарить всех сотрудников «Малоярославецмежрайгаз» за оперативность!
Ранее сообщалось, что подрядчик, который занимается капитальным ремонтом моста, повредил трубу, по которой газ подается к домам местных жителей.
