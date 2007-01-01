Обнинск
-11...-10 °С
Авто и транспорт

В Калуге ограничат движение на улице Советской

Дмитрий Ивьев
06.02, 13:02
Предупреждение для автомобилистов в пятницу, 6 февраля, опубликовало управление городского хозяйства.

С 9 по 11 февраля в дневное время на участке от улицы Родниковой до улицы Калужка будут опиливать деревья и кусты в охранной зоне сетей наружного освещения.

Движение будет ограничено с 10:00 до 16:00.

Водителей просят быть внимательными.

