В Калуге ограничат движение на улице Советской

Предупреждение для автомобилистов в пятницу, 6 февраля, опубликовало управление городского хозяйства.

С 9 по 11 февраля в дневное время на участке от улицы Родниковой до улицы Калужка будут опиливать деревья и кусты в охранной зоне сетей наружного освещения.

Движение будет ограничено с 10:00 до 16:00.

Водителей просят быть внимательными.