В Калуге ограничат движение на улице Советской
Предупреждение для автомобилистов в пятницу, 6 февраля, опубликовало управление городского хозяйства.
С 9 по 11 февраля в дневное время на участке от улицы Родниковой до улицы Калужка будут опиливать деревья и кусты в охранной зоне сетей наружного освещения.
Движение будет ограничено с 10:00 до 16:00.
Водителей просят быть внимательными.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь