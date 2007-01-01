Жители села Калужской области не могут доехать до больницы

В четверг, 5 февраля, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере Телеграм с вопросом о работе общественного транспорта между городом Юхнов и селе Износки.

По её словам, транспорта сейчас нет.

— В Износковском муниципальном округе большинство головных учреждений переведены в Юхнов, а общественного транспорта между Юхновом и Износками нет совсем. Когда нас присоединили к Юхнову, медицинский автобус ходил три раза в неделю: два раза в Юхнов и один раз в Калугу в областную больницу. Это было удобно. Сейчас медицинский автобус ходит один раз в неделю (на нашем автобусе нет водителя) и общественного транспорта совсем нет. До Юхнова из Износок 50 км и радиус обслуживания здесь больше 50 км. Как быть населению нашего округа? Как добираться до Юхнова в больницу и в другие учреждения? - рассказала о проблеме местная жительница.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Мы совместно с администрациями муниципальных образований ежегодно проводим инвентаризацию маршрутной сети. Информация о необходимости установления маршрута регулярных перевозок Износки-Юхнов от администраций Износковского и Юхновского муниципальных округов в наш адрес не поступало. Вместе с тем, мы готовы рассмотреть данный вопрос при формировании бюджета и маршрутной сети на период 2026-2027 годов.