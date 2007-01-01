В Калуге добавят автобусы на маршрут №44 только с 1 марта

В пятницу, 6 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о работе автобусов №41.

По её словам, люди вынуждены долго ждать автобус на морозе.

— Что происходит с автобусами №41? Вечером с 17 до 18 из центра не уехать, на морозе люди стоят по 30-40 минут. Утром всё битком, давка ужасная. Сегодня вообще не было красного 41го в 7:09 из Ждамирово. В старые автобусы невозможно было влезть. Что случилось? Когда уже добавят обещанных красных автобусов? - рассказала о проблеме горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Добавлять автобусы на маршрут планируем начать с 1 марта. На 7:09 рейс действительно был отменен, автобус сошёл с линии в связи с технической неисправностью. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. В настоящее время из-за дорожной ситуации интервал между рейсами бывает увеличен. Также наблюдается увеличение пассажиропотока на всех маршрутах из-за пересадки жителей с личного транспорта на общественный.