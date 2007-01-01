В Калужской области УК оплатит ремонт авто, повреждённого снегом с крыши

В четверг, 5 февраля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о взыскании Малоярославецким районным судом денег на ремонт автомобиля и компенсации морального вреда с управляющей компании в пользу его владельца.

По слова объединённой пресс-службы судов, автомобиль владельца был повреждён из-за халатности коммунальщиков.

— В феврале 2024 года с крыши многоквартирного дома обрушились снег и элементы ограждения. Они повредили припаркованный внизу автомобиль. Экспертиза оценила стоимость ремонта в 296 239 рублей. Ответственность за содержание кровли несла управляющая компания МУП «У.». Несмотря на досудебную претензию от владельца машины, компания отказалась оплачивать ущерб и не признала иск в суде, - рассказала в пресс-службе судов.

Суд постановил, что именно управляющая организация обязана следить за безопасностью дома и нести ответственность за ущерб, причиненный из-за ее бездействия.

Суд удовлетворил требования автовладельца частично. С управляющей компании взыскали полную стоимость ремонта автомобиля, компенсацию морального вреда - 10 000 рублей, штраф по закону о защите прав потребителей, расходы на услуги представителя и экспертизу.