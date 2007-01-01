Обнинск
Авто и транспорт

С 15 улиц Калуги ночью вывозили снег

Дмитрий Ивьев
06.02, 08:02
Городская администрация сообщила, где проходили работы в ночь на пятницу, 6 февраля:

  • ул. Зерновая, от ул. Радищева до ул. Тарутинская,
  • ул. Огарева, от ул. Московская до ул. Воронина — продолжение работ,
  • ул. Чижевского — продолжение работ,
  • ул. Труда — продолжение работ,
  • ул. Молодежная, от ул. Моторная до церкви,
  • ул. Болотникова, до ул. Жукова — продолжение работ,
  • ул. Никитина — продолжение работ,
  • ул. Чапаева, от ул. Заводская до пл. Маяковского,
  • ул. Первомайская, от д. 39,
  • ул. Высокая,
  • ул. Пухова, от ул. Телевизионная — продолжение работ,
  • ул. Кубяка, а/д к детскому дому,
  • ул. Суворова — продолжение работ, от БСМП до ул. Рылеева — продолжение работ
  • ул. Гурьянова,
  • площадь Маяковского — продолжение работ.

