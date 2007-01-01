С 15 улиц Калуги ночью вывозили снег
Городская администрация сообщила, где проходили работы в ночь на пятницу, 6 февраля:
- ул. Зерновая, от ул. Радищева до ул. Тарутинская,
- ул. Огарева, от ул. Московская до ул. Воронина — продолжение работ,
- ул. Чижевского — продолжение работ,
- ул. Труда — продолжение работ,
- ул. Молодежная, от ул. Моторная до церкви,
- ул. Болотникова, до ул. Жукова — продолжение работ,
- ул. Никитина — продолжение работ,
- ул. Чапаева, от ул. Заводская до пл. Маяковского,
- ул. Первомайская, от д. 39,
- ул. Высокая,
- ул. Пухова, от ул. Телевизионная — продолжение работ,
- ул. Кубяка, а/д к детскому дому,
- ул. Суворова — продолжение работ, от БСМП до ул. Рылеева — продолжение работ
- ул. Гурьянова,
- площадь Маяковского — продолжение работ.
