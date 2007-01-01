В Калуге чиновники объяснили причину отсутствия троллейбуса №6 по утрам

В среду, 4 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о работе троллейбуса №6.

По её словам, троллейбус не ходит в посёлок Северный с 6 до 6.30 утра.

— Со 2го февраля маршрут троллейбуса №6 не ходит до посёлка Северный в промежутке с 6.00-6.30 утра. Он разворачивается на улицу Кубяка или на Торговый квартал. На Северный он не заезжает. Звонки в УКТ бесполезны, так как трубки никто не берет. На улице мороз и нам приходится мерзнуть по 30-40 минут. Маршруты №97 и №9 приходят битком, - написала женщина.

— Действительно, в этот день троллейбус развернулся через 30 микрорайон по техническим причинам, - прокомментировали в администрации города Калуги.