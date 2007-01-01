Обнинск
-12...-11 °С
Авто и транспорт

Новые машины в Калужской области подорожали почти на 5% за январь

Дмитрий Ивьев
05.02, 15:12
0 329
Средняя цена нового автомобиля в Калужской области в январе 2026 года достигла 2,08 миллиона рублей — это на 4,7% выше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит аналитическая платформа Авто.ру Бизнес.

Больше всего за месяц подорожал китайский кроссовер Omoda C5 — его средняя стоимость выросла на 4,3% и составила 2,91 миллиона рублей. Следом идут российские модели: Tenet T4 прибавил 4,2% (теперь 2,36 млн рублей), а Москвич 3 — 3,2% (2,04 млн рублей).

При этом некоторые популярные модели, напротив, стали дешевле. Так, китайский Haval Jolion подешевел почти на 2,5% — до 2,73 миллиона рублей, а корейский Solaris KRX — на 2,2%, до 2,65 миллиона.

Эксперты связывают январский рост цен с несколькими факторами: многие автопроизводители пересмотрели прайсы на новую продукцию, усилилась доля российских марок на рынке (их предложение за год выросло на 11%), а также повысился утилизационный сбор.

При этом разрыв в ценах между машинами разных стран остаётся заметным: средний новый автомобиль российского производства обойдётся в 2,03 миллиона рублей, а китайского — почти в два раза дороже (3,94 миллиона).

