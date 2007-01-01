Обнинск
-13...-12 °С
Авто и транспорт

Калужские чиновники рассказали о льготах пенсионеров на пригородных электричках

Евгения Родионова
05.02, 13:33
1 571
В четверг, 5 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о льготах для пенсионеров на электричках до Москвы.

— Когда калужские пенсионеры будут ездить бесплатно на электричках по социальной карте? Или мы не достойны или богатые по сравнению с москвичами? - написал мужчина.

Министерство труда и социальной защиты Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право самостоятельно принимать региональные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми устанавливать меры социальной поддержки граждан. Законодательством Калужской области меры социальной поддержки по проезду на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородного сообщения установлены для граждан, достигших 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), а также граждан, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством, в виде 50% скидки на поездки с 1 марта по 15 октября включительно.

