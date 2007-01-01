Обнинск
-29...-28 °С
Авто и транспорт

Утренние пробки собрались в Калуге

Дмитрий Ивьев
05.02, 08:48
0 252
Движение затруднено утром в четверг, 5 февраля, во многих частях города.

Заторы наблюдаются на улицах Кутузова, Гагарина, Тульской, Горького, Московской, на дороге между деревней Белой и Силикатным, а также на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина».

К концу недели синоптики обещают в Калуге новые снегопады, что может осложнить ситуацию на дорогах.

Новости по тегу
дороги
