Утренние пробки собрались в Калуге

Движение затруднено утром в четверг, 5 февраля, во многих частях города.

Заторы наблюдаются на улицах Кутузова, Гагарина, Тульской, Горького, Московской, на дороге между деревней Белой и Силикатным, а также на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина».

К концу недели синоптики обещают в Калуге новые снегопады, что может осложнить ситуацию на дорогах.