Власти просят калужан убрать машины с 16 улиц для вывоза снега
Власти просят калужан убрать машины с 16 улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
04.02, 16:50
0 480
Городская администрация сообщила, где пройдут работы в ночь на четверг, 5 февраля:

  • ул. Достоевского, участок до ул. Театральная — продолжение работ,
  • ул. Комарова — продолжение работ,
  • ул. Баррикад, участок от ул. Московская до ул. Ленина — продолжение работ,
  • ул. Чижевского — продолжение работ,
  • ул. Труда, от пл. Телевизионная до ул. Плеханова,
  • ул. Телевизионная — продолжение работ,
  • ул. Огарёва, от ул. Московская до ул. Воронина,
  • ул. Болотникова — продолжение работ,
  • ул. Дзержинского — продолжение работ,
  • ул. Баумана — продолжение работ,
  • ул. Мичурина, от ул. Пестеля до ул. Энгельса,
  • ул. Никитина — продолжение работ,
  • ул. Театральная — продолжение работ,
  • ул. Суворова — продолжение работ, от БСМП до ул. Рылеева — продолжение работ.
  • площадь Маяковского — продолжение работ,
  • ул. Пролетарская, от ул. Воронина до ул. Герцена.

Водителей просят убрать автомобили с этих участков.

