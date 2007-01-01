Власти просят калужан убрать машины с 16 улиц для вывоза снега
Городская администрация сообщила, где пройдут работы в ночь на четверг, 5 февраля:
- ул. Достоевского, участок до ул. Театральная — продолжение работ,
- ул. Комарова — продолжение работ,
- ул. Баррикад, участок от ул. Московская до ул. Ленина — продолжение работ,
- ул. Чижевского — продолжение работ,
- ул. Труда, от пл. Телевизионная до ул. Плеханова,
- ул. Телевизионная — продолжение работ,
- ул. Огарёва, от ул. Московская до ул. Воронина,
- ул. Болотникова — продолжение работ,
- ул. Дзержинского — продолжение работ,
- ул. Баумана — продолжение работ,
- ул. Мичурина, от ул. Пестеля до ул. Энгельса,
- ул. Никитина — продолжение работ,
- ул. Театральная — продолжение работ,
- ул. Суворова — продолжение работ, от БСМП до ул. Рылеева — продолжение работ.
- площадь Маяковского — продолжение работ,
- ул. Пролетарская, от ул. Воронина до ул. Герцена.
Водителей просят убрать автомобили с этих участков.
