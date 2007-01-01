Три новых троллейбуса выйдут на улицы Калуги
С четверга, 5 февраля, два новых троллейбуса выйдут на маршрут №2 и один – на маршрут №17.
Об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.
- Мы планомерно обновляем парк, заменяя старые машины на новые, чтобы городской транспорт становился более современным, комфортным и надёжным. Всего по контракту город получит 53 новых троллейбуса, - заявил чиновник.
