Три новых троллейбуса выйдут на улицы Калуги

Дмитрий Ивьев
04.02, 16:36
0 418
С четверга, 5 февраля, два новых троллейбуса выйдут на маршрут №2 и один – на маршрут №17.

Об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.

- Мы планомерно обновляем парк, заменяя старые машины на новые, чтобы городской транспорт становился более современным, комфортным и надёжным. Всего по контракту город получит 53 новых троллейбуса, - заявил чиновник.

