Калужане боятся ездить на автобусах №25 и №72 в часы пик

Об этом во вторник, 3 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в автобусы №25 и №72 в часы пик невозможно войти и выйти.

— Это ежедневные пытки, что утром в сторону центра, что вечером из центра. В чём сложность в будни дни хотя бы маршрут №4 пустить как №72 по Веснушкам? Ведь они стоят на кольце (где Веснушки) по 20-30 минут. И автобус №72 пора больше пускать. С детьми вообще страшно ехать в час пик-раздавят. Половина автобуса даже оплатить проезд не могут. Ведь пошевелиться даже невозможно, - рассказала о проблеме горожанка.

В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:

— Изменение схем вышеуказанных маршрутов в настоящее время не планируется. Наблюдается увеличение количества пассажиров на всех маршрутах из-за того, что многие пересели с личного транспорта на общественный. К тому же, в часы пик нагрузка на общественный транспорт на всех направлениях максимальная.