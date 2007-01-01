В Мещовске рассказали о ремонте дорог

В 2025 году был проведён капитальный ремонт 8,7 километра дорог местного значения.

- Заасфальтированы улицы Кондруцкого, пер. Л. Толстого, участок дороги по ул. Пушкина в Мещовске, в д. Б.Алешино - улица Ветеранов, в Серпейске - улица Луначарского, на жд.ст. Кудринская - улицы Механизаторов и Тимирязева, - рассказал 4 февраля глава района Владислав Поляков.

Также начат ремонт моста по ул. Льва Толстого в Мещовске. На дороге «Серпейск-Терпилово»-Крюково-Писково заменили водопропускные трубы.