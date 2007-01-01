Электрички между Москвой и Калугой вернут с 9 февраля
В ближайшие понедельник заработают отмененные с начала 2026 года рейсы. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил губернатор Владислав Шапша.
- По моему поручению региональный минтранс провел переговоры с руководством ЦППК, - подчеркнул глава региона.
Он пояснил, что вернуть электрички решили с учетом обращений жителей, анализа пассажиропотока и прогноза роста спроса в дачный сезон.
