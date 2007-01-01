Рельсовый автобус «Орлан» проехал 5200 километров на маршруте Калуга-Ферзиково

С начала 2026 года рельсовый автобус РА-3 «Орлан» курсирует между Калугой и Ферзиково, преодолев за это время свыше 5200 километров. Подвижной состав вышел на линию 1 января и с тех пор работает в регулярном режиме: по будням совершает три рейса в каждую сторону, по выходным — по одному рейсу туда и обратно, сообщили в министерстве транспорта региона.

В салоне работает система климат-контроля, на информационных табло отображается текущий маршрут. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъёмники, специальные крепления для колясок и просторные санитарные комнаты.

Максимальная скорость «Орлана» достигает 120 километров в час.