Авто и транспорт Рельсовый автобус «Орлан» проехал 5200 километров на маршруте Калуга-Ферзиково
Авто и транспорт

Рельсовый автобус «Орлан» проехал 5200 километров на маршруте Калуга-Ферзиково

Дмитрий Ивьев
04.02, 14:12
1 1245
С начала 2026 года рельсовый автобус РА-3 «Орлан» курсирует между Калугой и Ферзиково, преодолев за это время свыше 5200 километров. Подвижной состав вышел на линию 1 января и с тех пор работает в регулярном режиме: по будням совершает три рейса в каждую сторону, по выходным — по одному рейсу туда и обратно, сообщили в министерстве транспорта региона.

В салоне работает система климат-контроля, на информационных табло отображается текущий маршрут. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъёмники, специальные крепления для колясок и просторные санитарные комнаты.

Максимальная скорость «Орлана» достигает 120 километров в час.

