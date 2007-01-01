Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области арестовали автомобиль мужчины за повторную пьяную езду
Авто и транспорт

В Калужской области арестовали автомобиль мужчины за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
04.02, 15:33
0 363
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 4 февраля, прокуратура Калужской области сообщила о наложении ареста на автомобиль 23-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

— В январе мужчина передвигался на своём автомобиле на автодороге М-3 Украина. Он стали виновником ДТП. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Ранее его уже судили за такое нарушение, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело. Суд наложил арест на автомобиль.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlNaWtqWVJyTm9qQUhiTndhemF3cnc9PSIsInZhbHVlIjoiQmVvMWpSK0R3eGxDbjVDRGZ5c0haUDJqbXI1K21qalU1OFRPaEpaZW5PN3prNTNEdFQwOEdJMHl1UkczK3ZsakhJelV1ZVc3R1RQcC9tS2xmRFJCOXJvNXVLSFZyVlhEVGVMd3RIN3MxSzQwTHZERlZDUWJJeU16emxqOUYzMXVZTEQ4WUs1QlJ3cDBjd0VDRC9vcCtuQ001cWM3YUNRZDJ0aDVjWm5KMVBBMTZvWXdYY0tiWFJJZXJCanpzOUpSanJvN2dKWFQrUTRjSkZqTURhUjlLSTVLUzVsbHlsOUdoN01MYmlYMDJKMUJNNTVuYUxDa1owcWV2Mng5c3lZVi9aazUxWFVMMEJqS2JmdzFHMlowb0JwcFc1WXRQTGhKT1dmeWNEY0JqK2ZCMkEzbDhIdmdDU1BxTHVTM1V1dWYvK2FxQ2JMcmdleDd1aXdIdURUNnJPTThVNDBPRGRxbzZsZkMxa1ZCRzM5SE9IM2pwVFQwai9PQnlaUGRFU1ArMGk2MFYwbG9tcjBaZHJXZHM0ZDF3ckZJN0pZalZXU29JT1hFWUxPQTVNRUNYV0lpaFhQZFVYUUczRnllS3ByRCIsIm1hYyI6IjgzNzU2NjVhNjdiNDJhZTY4NGEyNTNmYzRkNmJkN2FhZjhhMDM2OGM1MGJiMzMxYTY4NWMxMjFiYzRkMTIwZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndrNWlibkd3ODlqdVFsMjBCMU10ZlE9PSIsInZhbHVlIjoib3RqZGFHUW5XcHNTc2ZuT0c4emJkMzNhYVoyK05JQnRUd0t6NXN6WG5uUjM2Y0tsWHR2YW15MTQxRnRvdjJVeXdtd0tWT09jKzZLbXBXY1FvaGtRNmlUb3g3RGVrNlJVSzZQNW5wNE8xckdvVEFVdGxZVXREbmJGTXh6VVd1bGZzMjVzTFNlMzh4cWxqWDN0RERpS2dnS1Y0bTBkMlo5S2lBSUh6U3oyRkFNcjJoS2J6QXlJYWtwdngzcExtanlEYVN2Q0hzblhmNXhKYUZraUQwUHR0WHQ1MjJ3eHdnN3RUVW5uWk1Sc0dlMUxkUjJmL3JXZWRnazJMbG1SdWJaNDl2SUYvVHVON2srTGNuK1hMZWdTeTdNS01lRm1SYU10VUc0QVN0dE9aTDJ0OWRTZlAxRFpDY1h3RTBUOVNiV3N3MVg1WkZqa0FjNXVLc1F6UkJHMXNUbjJtczBFKzBuNjhqbGVuSlZ1ZFlZQ01XT01DZUpURzJPeGRPQ0x6c0NjY1pkWE5vb1ZncTRtenJ5R0RTRFlDOTg1ZnFyb0xoS1BFQzVKYVdDMWJRMEhnKzNFTXZoZXYzaGV4UkQrckZOb2tVeXYxaDlvdHQxZVBTSW1TR01aNjdDUTBCb3k3RmlqV2NiUTU5T0FPUHREUTNtMElHcjN2L014ZUxzc2ZFT25NZFpkdStlVjlSbW9peDBsQ3I4dFZpME0zN1JWN3Zid0lHMXNEMWpoTUMwR29HWURGakNOR2lFcmxZUzV4VTF3dm94V2MxYWhtY2ZDWkVWNjY0OTlDbHg2UkoyMC8wcEZrVlRSQWdLc2czblBVSHpVQkxlRjlsaHE2NFNpbHJtMCIsIm1hYyI6Ijc2NGI4NmM5NmZmNmQ1NmM2MzNiNGI0NTRmOGM4OWJkN2Y0YmY2NmEzZDJiYWM4OWNlZjUxODdiMzAwMDM2YTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+