В Калужской области арестовали автомобиль мужчины за повторную пьяную езду
В среду, 4 февраля, прокуратура Калужской области сообщила о наложении ареста на автомобиль 23-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
— В январе мужчина передвигался на своём автомобиле на автодороге М-3 Украина. Он стали виновником ДТП. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Ранее его уже судили за такое нарушение, - уточнили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело. Суд наложил арест на автомобиль.
