В Калуге школа №44 уже месяц без школьного автобуса

Об этом во вторник, 3 февраля, написала калужанка под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в школе №44 уже месяц не работает школьный автобус.

— Неоднократные обращения родителей по этому вопросу до сих пор оставлены без ответа, точнее даны формальные отписки, - написала женщина.

— Да, проблемы с подвозом к школе №44, к сожалению, есть. Водитель по-прежнему болеет, а найти ему замену автопарк пока не может. Планируем решить проблему на этой неделе, - прокомментировали ситуацию в Министерстве образования и науки Калужской области.

