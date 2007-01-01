Обнинск
-19...-18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт За ночь в Калуге вывезли 8915 кубометров снега
Авто и транспорт

За ночь в Калуге вывезли 8915 кубометров снега

Дмитрий Ивьев
04.02, 09:13
0 223
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Городская администрация рассказала об итогах работы в ночь на среду, 4 февраля.

Снег убирали 101 единица техники и 76 рабочих.

Вывезены 8915 кубометров, отметили в администрации Калуги.

Дороги и тротуары подметали и посыпали. Использованы 315 тонн противогололедных материалов: 280 тонн песка и соли, а также 35 тонн реагента.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjY1UmE4OWJGczdkdk8xbWNaNk9MNGc9PSIsInZhbHVlIjoiT1RyRFV3RmlZdERsMWdUaW0zQU8wcGxyTEFaK2sydFBPSFlUVzVubFBQOER6ODljNURvbHN5emlmTW9YZTc0ZWgrSXlvTXc5ZWVIakNnK1AxblNybnNtSDNxTUFuQkh0L2svcTZYUVh6b1NHYUVTRkl3RkVNVkRSanNtZXJEak5hVVh6WkY0OU5CbHhYQ3RVL25laTlVNVJ4RVM0QlByYy9lZFpCVmhNek5Cb2pNdEluWEt0Z2phWG1ERkcxa2VuSUFhN1dhZy8yRWpsOVlDUGg4dFkrZW9SczJHZiswUS90QjdiM2g2WThEWnN4NExxZ1FvRkFjMlozc1NGWDhtZ3pEY3REYXlTZllzNGNxZU1ISFVSY0Zlam9tMUJYclQ2a21CeE1UYkFNa0RiYlJ5bUlJQWNyMEFlbXcyV3k4Wm1rNldYV1R6NVZSSXpEL0NMSXpOdlBGYlFLMWZUK0ZhSytGTmFHOGdhN0NJMUZLKzVITWNJdTRTNzFRSmw3VHFKcTJJeE00eENLMlQzaVJDUGNtQnlZTDRFYUpiMlE1UmhvSG1UZFFmQmw1NjJpVDR5QmZhUlE1aWl1UXJYaGE2KyIsIm1hYyI6ImM0M2EyMTdlODUyZGIwMzM0NWRlMzkwOGUxZTQ5Y2I0NzIzODIwNDk1Zjc2YTFlMTMxMmIzZWIxNzAxNjU3NWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFDZUM5dkpXOEhoR28zRWt3V2JYV1E9PSIsInZhbHVlIjoiTkszWURCalB4NkRTcnh6Y0hHcXJSYjI1VENORm1JRHpBWmJBK0NFeDF0dGZYOXAzNFNzeXN2dVhMWjJ5Njh6dnVsd2lEeTlNQk0zSFZiQy9tMzdVbk5Td0ZKNjlwQmE2WTlNQVV1bWQ2T2VNYWl0TzZwSHg4eFZ1eGRvSnY1NEc5RGlOYyttVVlZejEyWEdialorOHJ0NzJWTE9KMnNpbzhGRDRjSzJjTG5VengzcG1TQ0J4bjlDWE93cThuZXdZMzJ3N2xQZFduS1FsdWxaUWJ2TzRmVVo4VEtuR0h2UjhKejRyblhNdkdHRHFDRGYreXAvNjJIblN1UTJORWcxVVVvQ1JCQWt4d0FMVmVTWTRoRUh1OWl2eFNYT0grNzJhK3hnQ1dPZ3dWVlZKQTFSY1VIMTRQVGpaYkhKTm9Zb0JVU0V6emNLRXIzZTZWN04raUdZYzJuL1hUMHhHQkhuOC9ZS1RqMGVuS1FCVWw5M0M0QjUrTUFwaTV1Sjc3UG5TVGozTjA3a1lqNmxtdVprcjNvNWhXWWVuSTVpSE1oYXNMVExOTHQ3eFlxZzFKb0pyOHJtVGxlWGdsOHAwRmdDZE5yTllsYzlRQlNtbVFtVld3bE5YWnJtVjBCZ1dkeW02MzgvUlcvU3ZGSzdGNW5FTDY5ZEtYajdoR3ZRRW95b0NJR01vSnFjYmJxSVJyc2g2Q1FXcnVycUhJRTd0QXNQdklGWStYam5vR3ZEY2h3d054WVlFeFZoWTdrbEE1ejkyYTRUYmFCbzFJa1hMWTVKY21hb2ltR0lVRExyZHdJOEZMSkZ3aWxCY1BJUnhBcjhHTStycUkyNXZzY1FDaGFRaCIsIm1hYyI6IjAxODg5Mzg2ZWFiNDA3NTg2OTZjZDYyYmFkOTNiMjdkNGI3YThmMWZjYzcwZDVhYmE0YjJhZjRiMGE2MGQxZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+