За ночь в Калуге вывезли 8915 кубометров снега
Городская администрация рассказала об итогах работы в ночь на среду, 4 февраля.
Снег убирали 101 единица техники и 76 рабочих.
Вывезены 8915 кубометров, отметили в администрации Калуги.
Дороги и тротуары подметали и посыпали. Использованы 315 тонн противогололедных материалов: 280 тонн песка и соли, а также 35 тонн реагента.
