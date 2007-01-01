Обнинск
Калужане ждут третий маршрут по 30 минут на морозе

Дмитрий Ивьев
04.02, 11:00
В нашу редакцию 4 февраля обратился житель Калуги с жалобой на работу городского транспорта. Мужчина описал ситуацию, сложившуюся утром на остановке на улице Болдина.

- Сегодня больше получаса ждали хоть какой-нибудь транспорт, чтобы уехать с остановки на улице Болдина. На улице мороз. Это после 9 утра. Ни тройки, ни 44-го не было. Когда наконец подошел автобус, все пассажиры в него не влезли. И так постоянно, — рассказал он.

Обратившийся также отметил системный характер проблемы. Он сообщил, что утром из их района практически невозможно уехать, из-за чего дети часто опаздывают в школу, а те автобусы, которые всё же приходят, не могут вместить всех желающих.

Мужчина констатировал нерегулярность движения транспорта: по его наблюдениям, часто бывают большие интервалы, после которых на остановку одновременно приезжают и автобус, и троллейбус.

Власти города пока не комментировали ситуацию.

