Авто и транспорт

В Калуге вывезли снег с 16 улиц

04.02, 08:29
В городской администрации сообщили, где прошли работы в ночь на среду, 4 февраля:

  • ул. Комарова, участок от ул. Гагарина до ул. Смоленская — продолжение работ,
  • ул. Баррикад, участок от ул. Московская до ул. Ленина,
  • ул. Достоевского, участок до ул. Театральная — продолжение работ,
  • ул. М. Горького, участок от ул. Жукова до ул. Чижевского,
  • ул. Кирова, до пл. Победы — продолжение работ,
  • ул. Чижевского,
  • ул. Подвойского,
  • ул. Никитина — продолжение работ,
  • ул. Болотникова, от ул. Константиновых до «Клиника боли» — продолжение работ,
  • ул. Дзержинского, от д. 29а — продолжение работ,
  • ул. Мичурина, от ул. Пестеля до ул. Энгельса,
  • ул. Баумана — продолжение работ,
  • ул. Театральная, от ул. Кропоткина,
  • ул. Суворова в сторону ул. М. Горького — продолжение работ, от БСМП до ул. Рылеева — продолжение работ.
  • ул. Огарева — продолжение работ,
  • площадь Маяковского.

Новости по тегу
снег
