В Калуге вывезли снег с 16 улиц
В городской администрации сообщили, где прошли работы в ночь на среду, 4 февраля:
- ул. Комарова, участок от ул. Гагарина до ул. Смоленская — продолжение работ,
- ул. Баррикад, участок от ул. Московская до ул. Ленина,
- ул. Достоевского, участок до ул. Театральная — продолжение работ,
- ул. М. Горького, участок от ул. Жукова до ул. Чижевского,
- ул. Кирова, до пл. Победы — продолжение работ,
- ул. Чижевского,
- ул. Подвойского,
- ул. Никитина — продолжение работ,
- ул. Болотникова, от ул. Константиновых до «Клиника боли» — продолжение работ,
- ул. Дзержинского, от д. 29а — продолжение работ,
- ул. Мичурина, от ул. Пестеля до ул. Энгельса,
- ул. Баумана — продолжение работ,
- ул. Театральная, от ул. Кропоткина,
- ул. Суворова в сторону ул. М. Горького — продолжение работ, от БСМП до ул. Рылеева — продолжение работ.
- ул. Огарева — продолжение работ,
- площадь Маяковского.
