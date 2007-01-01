Обнинск
-20...-19 °С
Авто и транспорт

Улицы Калуги встали в пробках

Дмитрий Ивьев
03.02, 16:59
0 894
Заторы начали образовываться ближе к вечеру вторника, 3 февраля.

Затруднен проезд на улицах Московской, Глаголева и Телевизионной.

На Московской в районе магазина «Спутник» ещё не устранили последствия коммунальной аварии. Утром накануне там прорвало трубу с холодной водой. Она залила дворы и проезжую часть и быстро замерзла.

Сейчас ремонтными работами занимаются сотрудники водоканала.

дороги
