Улицы Калуги встали в пробках
Заторы начали образовываться ближе к вечеру вторника, 3 февраля.
Затруднен проезд на улицах Московской, Глаголева и Телевизионной.
На Московской в районе магазина «Спутник» ещё не устранили последствия коммунальной аварии. Утром накануне там прорвало трубу с холодной водой. Она залила дворы и проезжую часть и быстро замерзла.
Сейчас ремонтными работами занимаются сотрудники водоканала.
