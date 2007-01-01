В Калуге светофоры на улице Кирова готовят к запуску
Недавно их установили у пешеходного перехода на пересечении улицы Кирова и сквера Мира.
Однако пока светофоры не работают. Точные даты их запуска пока нет.
- Информация по запуску светофоров будет размещена на странице управления городского хозяйства, - прокомментировали нам во вторник, 3 февраля, в городской администрации.
