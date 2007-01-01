Обнинск
-16...-15 °С
Авто и транспорт

В Калуге светофоры на улице Кирова готовят к запуску

Дмитрий Ивьев
03.02, 14:30
1 277
Недавно их установили у пешеходного перехода на пересечении улицы Кирова и сквера Мира.

Однако пока светофоры не работают. Точные даты их запуска пока нет.

- Информация по запуску светофоров будет размещена на странице управления городского хозяйства, - прокомментировали нам во вторник, 3 февраля, в городской администрации.

